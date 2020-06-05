Samanyolu Haber /Gündem / DEVA Partisi: Meclis çifte standart uyguladı /05 Haziran 2020 15:07

DEVA Partisi: Meclis çifte standart uyguladı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, 3 milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülerek tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi tarafından yapılan yazı çıklamada şu cümleler yer aldı:

"CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın haklarında verilen yargı kararlarının parlamentoda okunmasıyla milletvekillikleri düşürüldü.

Tarafsız olması gereken Başkanlık Divanının vekiller hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını, uzunca bir süre beklettikten sonra TBMM Genel Kurulunda okumayı tercih ederek milletvekilliklerini sona erdirmesi siyasi bir karardır.

Dün TBMM’de vekillikleri düşürülen milletvekillerinin durumuyla hukuken benzer mahiyette geçmişte çok sayıda örnek vardır ki, Başkanlık Divanı mahkemelerin vermiş olduğu kesinleşmiş kararları genel kurulda okutmamıştır. 

ÇİFTE SDANDART KABUL EDİLEMEZ

Bu sayede milletvekillerinin seçildikleri dönem sonuna kadar görevlerini yapmaları sağlanmıştır. Kemal Aktaş ve Engin Alan hakkındaki meclis uygulaması benzer örneklerdendir. Bu örnekler aklıselimin, sağduyunun sergilendiği güzel örneklerdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin sesidir, demokrasimizin nefesidir. Egemenlik yetkisini kullandığı oy marifetiyle milletvekillerine devreden seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edilmiştir. Çifte standart ortaya koyan bu uygulamalar kabul edilemez." 
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