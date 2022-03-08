DEVA Partisi 'Survivor' göndermeli gazete yayımladı

Söz konusu gazete görselinde Doğu Perinçek’in fotoğrafına da “Çin-Rusya arası lezzet durakları” başlıklı yazı ile birlikte yer verildi.













İşte Survivor Seti'nde hayatta kalma rehberi





Fırsatlar ülkesi Türkiye'de bir ilk daha gerçekleşiyor. Ekranların sevilen programı Survivor gerçek oluyor.



Gün geçtikçe zenginleşen Türkiye& ağzının tadını bilen vatandaş birbirinden lezzetli yağlı satın almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram sevincini hatırlatan kuyruklar vatandaşta tatlı bir yorgunluk bıraktı. Bu durumu kabullenemeyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın "önümüzdeki seçimler yokluk ile bolluk arasında olacak' çıkışına Cumhurbaşkanlığı'nın Beştepedeki şirin mi şirin konutundan yanıt geldi:



‘’Ekonomimiz her alanda güçleniyor. Bakın, turizm denilince akla yıllarca Panama ve Dominik Cumhuriyeti geliyordu. Türkiye'de ortaya çıkan görüntüler, ülkemizin turizmde yükselen değer olduğunu bir kez daha gözler önüne erdi. Vatandaşlarımız, bu günlerin tadını çıkarsın." ifadelerine yer verildi.



Gazeteniz Yeni Başak, hayatın tadını çıkarmanın yollarını sizler için hazırladı.



1. Unutmayın. dikkatli takip her şeydir. Eğer fiyat güncellemesi yapılıyorsa, fiyatları saniye saniye mutlaka takip edin. Bu ısrarlı takibi sürdürürseniz onuncu günün sonunda çevrenizden gelecek tüm tehlikeyi anında fark edip önleyebilirsiniz.



2. Hızlı davranma>, ihmal etmeyin. Yolda gördüğünüz ilk benzin istasyonunda durun ve benzininizi alın. Eğer bir sonraki benzin istasyonuna ulaşana kadar fiyat artarsa pişman olursunuz.



3. İnsanın doğanın bir parçası olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Araba kullanmayarak emisyon salınımını azaltın ve çevreyi koruyan örnek bir vatandaş olun. Ayrıca ses ve gürültü kirliliğinden arının.





4. Yemek yaparken yağ kullanımını arab ın. Marketten eve taşıdığınız zeytinyağı ve ayçiçek yağının kollarının yorarak gücünüzü eksiltmesine izin vermeyin. Tavada kalan zorlu yağ lekeleriyle uğraşarak vakit kaybetmeyin.



5. Yiyeceklerinizi ekmeksiz götürmeyi deneyin. Zayıflamanın en iyi yolunun ekmekle vedalaşmak olduğunu hatırlayın. istenmeyen kilolarınızı eriterek yaza fit vücutla girin.



6. Et yemeyi azaltın, mümkünse bırakın. Etin zararlarını aklınızdan çıkarmayın. Survivor setinde gut hastalığına yakalanmak eklemlerinizde acı hissetmenize neden olacak ve hayatı sizin için çekilmez kılacaktır.



7. Pazar alışverişine çıkarak sinir sisteminizi yıpratmayın. Koronavirüs tehlikesinin geçmediğini unutmayın. Kalabalık mekanlardan uzak durun.



DEVA Partisi sosyal medya hesabından “Gazeteniz Yeni Başak’tan hayatta kalma rehberi” mesajıyla bir gazete sayfası görünümüne yer verildi. “Yeni Başak” isimli haftalık bir gazetenin fiyatı kısmında “değersizdir” yazması dikkat çekti.Paylaşılan gazetenin manşetinde; bir teneke ayçiçeği yağı fotoğrafı da yer aldı. Yazıda, “Gün geçtikçe zenginleşen Türkiye’de ağzının tadını bilen vatandaş birbirinden lezzetli yağları satın almak için uzun kuyruklar oluşturdu” denilerek, yandaş basın kuruluşlarının yaklaşımı mizahi bir dille eleştirildi.“Gazetede” ayrıca; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ile birlikte “Beştepe’nin elektrik faturası”, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının bulunduğu “Hiçbir çözüm önermeden siyaset yapmanın sırları” başlıklı haberlere de yer verildi.