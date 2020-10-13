DEVA Partisi: Üstüne 17,6 puan daha ekleyin

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Temmuz ayı işsizlik verilerinin Türkiye’deki gerçek işsiz ve atıl işgücü sayısının ulaştığı boyutları yansıtmaktan çok uzak olduğunu belirtti.





Çanakçı, “Temmuz dönemi itibariyle çalışmaya hazır durumda olmasına rağmen iş aramaktan vazgeçen 4 milyon 201 bin kişi, TÜİK tarafından yayımlanan göstergelerde işsiz olarak sayılmamaktadır” ifadesini kullandı.





“GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 23,8”

Çanakcı, bu kişileri ve mevsimlik işçileri mevcut işsiz sayısına ekleyerek hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 518 bin kişi, Geniş Tanımlı İşsizlik Oranının ise yüzde 23,8 olduğunu belirtti. Çanakcı, “Üstelik istihdam içinde gözüken ancak işbaşında olmayanlar eklendiğinde ülkemizdeki geniş işsiz ve atıl işgücü sayısı 11 milyon 92 bin kişiye, oranı ise yüzde 31,0’e ulaşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, her üç kişiden biri işsiz ya da atıl durumdadır” değerlendirmesinde bulundu.





“GENÇ İŞSİZ SAYISI ARTIYOR”





Genç işsizlik oranın arttığına işaret eden Çanakcı, “15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,9 olmuştur. Gençlerde istihdam oranı 4,5 puan azalarak yüzde 30,4’e gerilemiştir. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 29,8 seviyesinde gerçekleşmiştir” dedi.





İbrahim Çanakcı, işini kaybedenlerin önemli bir bölümünün işsizlik sigortası imkanlarından yararlanamayan ve geçimlerini sürdürmek için başka bir gelir ve güvenceye sahip olmayan çalışanlardan oluştuğuna dikkat çekerek, “Koronavirüs salgınına yönelik açıklanan paketlerde bu kesime yönelik somut ve yeterli hiçbir destek mekanizması geliştirilmemiştir” diye konuştu.





“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SEFALET ÜCRETİDİR”





Çanakcı, işten çıkarmaların yasaklandığına ve kayıtlı çalışanların işlerini koruyabildiklerine işaret ederek, şöyle devam etti: “Ancak bu çalışanlar normal dönemde elde ettikleri gelirin çok altında bir gelirle yaşamak zorunda kalmıştır.







Kısa çalışma ödeneği alan çalışanlara Nisan-Temmuz döneminde ortalama olarak kişi başına aylık 1.547 lira, ücretsiz izne ayrılanlara ise net 1.168 lira ödeme yapılmıştır. Asgari ücretin 2.324 lira, Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırının 2.448, yoksulluk sınırının ise 7.973 lira olduğu bir ortamda bu tutarların insanlık onuruna yakışmayan sefalet ücreti denilebilecek düzeyde olduğu açıktır.”