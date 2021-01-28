"DEVA Partisi ve CHP anlaştı" iddiası

Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin Türkiye’ye verdiği zararları sık sık dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, Parlamenter Sistem’e dönüş için birlikte hareket etme kararı aldı.





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti binasında ziyaret etti. Ortak basın toplantısı düzenleyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışma yaptıklarını açıkladı.





ÖNERİLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyeti ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi: “Kısır çekişmeler tartışmalar değil uzlaşmayla ülkenin içinde bulunduğu açmazları açma, demokrasiyi güçlendirmek için bu çalışmalara ihtiyaç var. Önerileri bizim açımızdan son derece önemli.”





İSTİŞARE SÜRECİ BAŞLATTILAR





Ali Babacan ise güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışma yaptıklarını belirtti. Bu konuda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Babacan, şu ifadeleri kullandı: “CHP’nin de önemli hazırlıkları var. Bundan sonraki süreçte ikili bazda heyetlerimizin güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili diyalog ve istişare süreci başlatmasında iyi olacağı kararına vardık. Ülkemizde sistem ve yönetim zihniyeti sorunu var. Sistem değiştirmeyle ilgili hazırlıklar son derece önemli.”





İŞSİZLİK VE YOLSUZLUK SORUNU





Ekonominin en önemli sorun olduğuna dikkat çeken Babacan, şöyle devam etti: “Bugün işsizlik yolsuzluk sorunumuz var. Hükümetin bunlara çözüm bulması için çalışması lazım. İktidarı kastetmiyorum sadece iki tane de küçük ortağı var. Hepsi sorumlu. Sorumluluktan kaçamazlar. Birinin veto yetkisiyle ülkeyi yönetmeye çalıştığını görüyoruz. Öbürü zaten diyor ki geminin rotasını ben çiziyorum diyor. Onların da sorumlu olukları var. Onlar da bıraksınlar hamaseti. Hamaset yapacaklarına bu ülkenin bir numaralı sorunu olan ekonomi sorununu çözsünler.”