Samanyolu Haber /Politika / DEVA Partisi'nde Ali Babacan için yeni karar /10 Mart 2020 22:45

DEVA Partisi'nde Ali Babacan için yeni karar

AKP'den ayrılarak bir süredir partileşme süreci içine giren eski bakanlardan Ali Babacan'ın yeni kurduğu DEVA partisinde ilk kurucular kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Ali Babacan oy birliğiyle genel başkan seçildi.

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Ali Babacan’ın 3 aydır ertelediği “Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)” dün resmen kuruldu. 

Partinin kurucular kurulunda eski AKP’li bakanlar Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf ve Nihat Ergün ile eski AKP milletvekilleri, MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye karşı adaylık yarışına katılan Ramiz Ongun, Babacan’ın bakanlığı dönemindeki ekonomi ekibinin de yer aldığı 90 isim bulunuyor. 

AKP’den istifa eden Mustafa Yeneroğlu listede yer aldığından Babacan’ın partisi TBMM’de temsil edilen 11. parti olacak
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