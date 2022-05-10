Samanyolu Haber /Gündem / DEVA Partisi'nde Babacan'ın Yardımcısı istifa etti /10 Mayıs 2022 11:52

DEVA Partisi'nde Babacan'ın Yardımcısı istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.

– DEVA Partisi'ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

– Ayrıca Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte birlikte çalıştığım gönüllü tüm arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım. Parti vesilesiyle birçok kıymetli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla.
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