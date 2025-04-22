DEVA Partisi'nde flaş istifa

İzmir milletvekili Seda Kaya Ösen DEVA Partisi'nden istifa etti.



2023 seçimlerinde CHP listelerinden TBMM'ye 15 vekille giren DEVA Partisi'nden daha önce de Burak Dalgın, Mustafa Yeneroğlu, Selma Aliye Kavaf istifa etmişti. Burak Dalgın ile Yeneroğlu bağımsız, Kavaf CHP'ye geçti.



DEVA-Gelecek-Saadet'in oluşturduğu YeniYol grubuna DEVA'dan Seda Kaya Ösen ile Evrim Rızvanoğlu girmemişti.



Öte yandan, gazeteci Hilal Köylü Ösen'in DEVA'nın kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını düşündüğü kulislerde konuşuluyordu.