Samanyolu Haber /Politika / DEVA Partisi'nde gözle görülür oy artışı var /02 Temmuz 2020 00:54

DEVA Partisi'nde gözle görülür oy artışı var

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, katıldığı TV programında son yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını da paylaştı. Bu sonuçlara göre AKP'deki oy düşüş sürerken, DEVA Partisi'nin oy oranındaki yükseliş ise dikkat çekti

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İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıklarken, "AKP'nin oyları pandemide artmıştı ama şimdi yeniden azaldı" dedi.

Halk TV'de Şirin Payzın ile Sözüm Var'da 29-30 Haziran'da bin 514 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarını açıklayan Selçuki, DEVA Partisi'nin oylarını ikiye katladığını söyledi.

"AKP'nin oyları pandemide artmıştı ama şimdi yeniden azaldı" diyen Can Selçuki, "CHP belediyelerde iyi gidiyor. CHP'nin yönettiği yerlerde halk CHP'den memnun" şeklinde konuştu.

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anket verileri ise partilere göre şöyle dağılım gösterdi:

AKP - yüzde 36,27
CHP - yüzde 18,63
HDP - yüzde 10,43
MHP - yüzde 9,50
İyi Parti - yüzde 9,20
DEVA Partisi - yüzde 2,40
Gelecek Partisi - yüzde 0,78
Kararsızlar - yüzde 10,70 
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