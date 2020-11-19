Deva Partisi'nde gözle görülür yükseliş

Aksoy Araştırma Şirketi, son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ekim ayı araştırmasında Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 45,1, Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 38,6 seviyesinde gerçekleşti.





HDP’nin oy oranı yüzde 9,5, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 3,4, Gelecek Partisi’nin oy oranı yüzde 1,5 ve Saadet Partisi’nin oy oranı ise yüzde 0,8 oldu.





Ankette, “Türkiye ekonomisini siz yönetiyor olsaydınız hangi alana yatırım yapılması talimatını verirdiniz?" sorusuna vatandaşın yanıtı “Tarım ve sanayi” oldu.





"Aldığınız ücretin sizin ve aileniz için ne derece yeterli olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 69,3 "Yeterli değil" yanıtını verdi.





Öte yandan aynı ankette seçmenlerin ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkı olması durumunda hangi lideri tercih edeceği de soruldu. AKP seçmenleri Trump’ı seçerken CHP seçmeni de Biden’ı seçti.





İşte o sonuç: