Samanyolu Haber /Politika / Deva Partisi'nde gözle görülür yükseliş /19 Kasım 2020 21:51

Deva Partisi'nde gözle görülür yükseliş

Son yapılan anketlerde oy oranı yüzde 2'lerde olan Deva Partisi'nin oy oranı Aksoy Araştırma Şirketi tarafından yapıldığı belirtilen ankette yüzde 3.4 olarak çıktı.

SHABER3.COM

Aksoy Araştırma Şirketi, son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ekim ayı araştırmasında Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 45,1, Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 38,6 seviyesinde gerçekleşti.

HDP’nin oy oranı yüzde 9,5, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 3,4, Gelecek Partisi’nin oy oranı yüzde 1,5 ve Saadet Partisi’nin oy oranı ise yüzde 0,8 oldu.

Ankette, “Türkiye ekonomisini siz yönetiyor olsaydınız hangi alana yatırım yapılması talimatını verirdiniz?" sorusuna vatandaşın yanıtı “Tarım ve sanayi” oldu.

"Aldığınız ücretin sizin ve aileniz için ne derece yeterli olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 69,3 "Yeterli değil" yanıtını verdi.

Öte yandan aynı ankette seçmenlerin ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkı olması durumunda hangi lideri tercih edeceği de soruldu. AKP seçmenleri Trump’ı seçerken CHP seçmeni de Biden’ı seçti.

İşte o sonuç:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deva Partisi'nde gözle görülür yükseliş Sonraki Haber >>

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

İlginç HES kodu tepkisi

İlginç HES kodu tepkisi

Bakan "korona bundan geçmez" dedi, canlı yayında çiğ balık yedi

Bakan

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:54:58