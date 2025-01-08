DEVA Partisi'nde üst düzey bir istifa daha!





'ÇATI GRUP VE ÇATI PARTİ' İSTİFASI





'SÜRECİN OBJEKTİF İLERLEMESİNE OLAN SAYGIMDAN...'

Gerçek Gündem'den Baran Şenel'in haberine göre DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın partisinden istifası sonrası bir istifa daha geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını açıkladı. Kavaf'ın istifasıyla DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı 10'a düştü.Kavaf, kararın şu sözlerle duyurdu:"Kurucusu olmaktan gurur duyduğum ve dört yıldır büyük bir özveriyle emek verdiğim DEVA Partisi’nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum.Ancak, gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Parti yönetiminin almış olduğu bu karar neticesinde ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum.Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir.Bugün itibarıyla DEVA Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim.Bu süreçte DEVA Partisi’ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim. Saygılarımla."