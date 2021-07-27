Samanyolu Haber /Politika / DEVA Partisi'nde yönetime takviye: 5 isim daha girdi /27 Temmuz 2021 10:42

DEVA Partisi'nde yönetime takviye: 5 isim daha girdi

DEVA Partisi'nde 5 genel başkan yardımcılığı görevine yeni isimler görevlendirildi. Parti yönetimine Candan Karlıtekin, Hasan Karal ve Evrim Rızvanoğlu gibi isimler girdi.

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DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan’ın başkanlığında toplanan DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda (GMYK) partinin beş genel başkan yardımcılığına yeni isimlerin görevlendirilmesine karar verildi. Büyük kongrede yedek üyeliğe seçilen beş isim de GMYK asil üyeliğine getirildi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde, Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında yapılan toplantı ile Genel Merkez Başkanlık Kurulu’nda göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni görevlendirmeler şöyle gerçekleşti:

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel,

Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Evrim Rızvanoğlu,

Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Ekmen,

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Candan Karlıtekin,

Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı: Hasan Karal.

Şu isimler ise GMYK asil üyeliğine getirildi: Ahmet Burçin Yereli, Ahmet Faruk Ünsal, Ayşe Ezgi Yıldırım, Baran Deniz Bağatur ve Furkan Aydoğan.
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