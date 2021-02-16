DEVA Partisi'nden Bahçeli'ye tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bugünkü grup toplantısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldığı sözlerine DEVA Partisi'nden yanıt geldi.

Yazılı açıklama ile verilen yanıtta, "Bugün partimize ve genel başkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu kişiye bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: Sorumluluktan kaçamazsınız. Tıpkı 2001’de olduğu gibi yine iktidar ortağısınız. Ülkenin çeteler tarafından yönetilmesinden, siyasal şiddetin hayatımıza girmesinden, akan gözyaşlarından, yargının siyasallaşmasından, açlıktan, yoksulluktan, enflasyondan siz de sorumlusunuz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:





"Genel Başkanımız Ali Babacan’ın katıldığı bir internet yayınındaki açıklamalarının çarpıtılmasına iktidarın küçük ortağı Gazi Meclisimizin kürsüsünden katılmıştır. Ülkemizi derin bir yönetim krizine sokan ve günbegün fakirleştiren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi sayesinde iktidar gücünü kullanabilen küçük ortak, gerçekte Meclisimizin dördüncü partisinin başındadır. İktidar yetkisini büyük ortaktan devşiren bu partinin başkanı, geçmişte olduğu gibi, memleketin hayrına çalışmamaya istikrarlı bir şekilde devam etmektedir





Bugün partimize ve genel başkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu kişiye bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: Sorumluluktan kaçamazsınız. Tıpkı 2001’de olduğu gibi yine iktidar ortağısınız. Ülkenin çeteler tarafından yönetilmesinden, siyasal şiddetin hayatımıza girmesinden, akan gözyaşlarından, yargının siyasallaşmasından, açlıktan, yoksulluktan, enflasyondan siz de sorumlusunuz.





DEVA Partisi’nin tarihimize ve milletimize olan borcu; özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, refahın ve hukukun tesis edildiği yeni bir sistem inşa etmektir. Bu yoldaki ödevimiz hem yönetim sistemini hem de yöneten zihniyeti değiştirmektir. Biz, sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın iktidara kayyum gibi yerleşen ortağın konforunu kaçırmasına şaşırmıyoruz."





BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında DEVA Partisi Ali Babacan'ın 'yeni anayasa' ile ilgili ifadeleri üzerine şöyle konuşmuştu:





"Kimin devası olduğu, kimlere deva olacağı az çok belli olan ipotekli bir partinin başkanı, anayasanın ilk 4 maddesinin tartışılabileceğini söylemiştir. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya hazır olan şahsa cevabım sen git önce kendini tartışmayı dene. Sicilini ve siyasi dönekliğini tartışmayı iste. Anayasanın ilk 4 maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki kimliği, kuruluşunun ve kurtuluşunun simgesidir. Bu kimliği tahrip etmeyi hayal edenler veya aklından geçirenler ya HDP'ye kapağı atsınlar, ya PKK'nın dağ kadrosuna katılsınlar ya da Pensilvanya'da soluğu alsınlar. İlk 4 maddeyi tartışacak babayiğit henüz doğmadı. Tartışmaya hazırlanan buna meyleden Babacan'ı da uyarıyorum, böyle giderse tarihin ve milletin hışmından asla kurtulamaz."