DEVA Partisin'den bekçi tepkisi

Yeneroğlu yaptığı açıklamada; “Toplumun nefes alma alanları gün geçtikçe daraltılırken, toplumun güvenliği ve insan hakları dengesini sağlamak zorlaşmaktadır. Bu durumda bir de yetersiz eğitime sahip insanlara zor kullanma, silah kullanma, durdurma, üst arama ve kimlik sorgulama gibi polis yetkilerinin verilmesinin, telafisi zor insan hakları ihlallerine sebep olacağı açıktır. Ayrıca böylesi ağır sorumluluklar bekçileri de güç durumda bırakacaktır” dedi.







Yeneroğlu, bekçiliğe alınacak kişilerde aranacak şartların İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle belirlenmek istenmesinin anayasa ve yasalara aykırı olduğunu öne sürerek, “İlkokul, ortaokul mezunu, hukuk ve insan hakları eğitimi yetersiz kişilerin bekçi yapılarak kolluk kuvveti yetkisiyle donatılması ve silah kullanma yetkisi verilmesinin çok tehlikeli olduğunu” söyledi.





Bekçilere toplantı ve gösteri yürüyüşleri için “önleyici tedbir alma” görevinin verilmesi, bu konuda yetkili kılınmasının “endişe verici” olduğunu kaydeden Yeneroğlu, “Zaten mevcut durumda bu konuda birçok sorun yaşanırken, kolluk güçlerinden daha az eğitimli ve deneyimsiz kişiler tarafından; demokratik toplumun etkili işlemesinde önemli bir yere sahip olan bu hakkın sınırlandırılması ve keyfi uygulamalarla bastırılması, temel hakları yoğun ve yaygın bir biçimde tehdit edecektir” diye konuştu.