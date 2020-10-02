DEVA Partisi'nden 'darbe' açıklaması

Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyım atandı.





İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığı'nın 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.





İçişleri Bakanlığı'nın HDP'li belediyelere kayyım atanması kararına tepki gösteren DEVA Partisi, "Hukuka uygunluğu tartışmalı veya hukuka aykırılığı açık soruşturmalar yoluyla belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanması bir iktidar rutinine dönüşmüştür" ifadelerine yer verildi.





DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:





DEMOKRASİYE DARBE ATILDI: Kayyım atamaları demokrasiye darbedir. Ülkemizin uzunca bir süredir içinde olduğu demokrasi darboğazının yeni mağduru, Kars’ın seçimle iş başına gelmiş yöneticileri ve Kars halkının iradesi olmuştur. Kars Belediyesi’ne kayyım atanması süreci, Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in daha önce Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluk için 'hak ihlali' kararı verdiği soruşturmayla aynı sebeple tekrar gözaltına alınmasıyla başlamıştır. Ardından Kars Belediye Meclisi’nin bazı üyelerinin partilere göre üye dağılımını etkileyecek şekilde açığa alınmalarıyla devam etmiş ve nihayetinde hukukun temel ilkelerinin hiçe sayıldığı bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Hukuka uygunluğu tartışmalı veya hukuka aykırılığı açık soruşturmalar yoluyla belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanması bir iktidar rutinine dönüşmüştür.





KAYYIM ANAYASAYA AYKIRIDIR: Kayım politikasını reddediyoruz. Belediye Kanunu’nun 45. maddesine KHK ile eklenen bir fıkraya dayandırılan tüm kayım atamaları, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. İstisnai bir şekilde, zorunlu ve hukuka uygun sebeplerle belediye başkanlarının işten el çektirilmesi halinde ise, belediye meclisinin kendi içinden seçim yaparak yeni başkanını belirlemesine imkan sağlanmalıdır.





SEÇİM SONUÇLARINA SAYGI GÖSTERİLMELİDİR: Seçilmişlerin güvencesi, seçmen iradesinin güvencesidir. Seçimlere ve seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi, demokrasilerin en temel, olmazsa olmaz unsurlarındandır. Seçim hukuku; aday belirleme, kampanyalar, oy verme günü, sonuçların belirlenip kesinleşmesi gibi safhalardan geçtikten sonra seçilmişlerin seçilmiş olmaktan kaynaklanan güvencelerini de düzenler. Seçilmişlere sağlanan güvenceler, seçmen iradesinin güvence altına alınmasını hedefler.





SEÇMEN İRADESİ YOK SAYILMAKTADIR: Bir zamanlar valilerin seçimle gelmesi gerektiğini savunan bir siyasi anlayışın, belediye başkanlarının atamayla belirlendiği, atanmış kayyımluk makamlarının tayinle değiştirildiği ve seçmen iradesini yok saydığı bir noktaya gelmesi iktidar açısından son derece hazindir.