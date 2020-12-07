DEVA Partisi'nden hükümete Tank Palet çağrısı









Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil işletme hakkı devridir” açıklaması yapsa da tartışmalar dinmiş değil.





DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, hükümete fabrikanın kapılarını medyaya açma çağrısı yaptı.





Metin Gürcan, Twitter hesabından "Arifiye Tank Fabrikası tartışmalarında aslında iktidarın yapacağı çok basit: Açarsın fabrikanın kapılarını şeffafça medyaya. İsteyen herkes dolaşır ve iki senede (yapılmışsa) yapılanları görür” dedi.





Gürcan, "Ama bu kadar tantanaya rağmen bu hâlâ yapılamıyorsa demek ki ortada sorun var..." ifadelerini kullandı.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a "peşkeş" çekildiğini söyledi.





Kılıçdaroğlu, Katar Ordusu'na TSK’nin 20 milyar dolarlık en büyük fabrikasının sıfır bedelle verildiğini belirtti ve şöyle devam etti:





"Arkasında isterse kim olursa olsun. Hangi güç olursa olsun. Siyaseten ve başka amaçlarla kimi arkalarına alırlarsa alsınlar, Tank Palet Fabrikası'nın Katar Orudusu'na peşkeş çekilmesi TC Devleti'ne de ordusuna da açıkça söylüyorum bir ihanettir. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Bir lira almadılar. Bir dolar almadılar. Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde tartışmalar üzerine şu açıklamayı yapmıştı:





"Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil işletme hakkı devridir. Bir Türk şirketi olan BMC'ye işletme devri olan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı kesinlikle söz konusu değildir. BMC bazı projelerinde Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır.”