Samanyolu Haber /Politika / DEVA Partisi'nden Kürtçe Twitter hesabı /09 Haziran 2020 12:09

DEVA Partisi'nden Kürtçe Twitter hesabı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) kopan isimlerin kurduğu Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Gelecek Partisi, Kürtçe Twitter hesabı açtı.

SHABER3.COM

Ali Babacan'ın genel başkan olduğu Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi mart ayında @DEVA_Kurdi adıyla resmi Kürtçe Twitter hesabı açtı. Hesaptan Kürtçe paylaşımlar başladı. 

Liderliğini Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi de DEVA'dan sonra Kürtçe Twitter hesabı açtı. 

GELECEK PARTİSİ'NİN RESMİ HESABI

Mayıs ayında ve @GelecekKurdi adı ile açılan hesaptan parti çalışmaları ile ilgili bilgiler ve haberler paylaşılıyor.

Hesabın bio'sunda ''Hesabê Twittera Fermî ye Partiya Pêşerojê'' (Gelecek Partisi Resmi Twitter hesabıdır) ifadelerine yer verildi.

Her iki hesabın takipçisi sayısı halihazırda 2 binlerin altında. 
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