Deva Partisi'nden MHP'ye: Yine ekonomik kriz, yine Bahçeli iktidara ortak

MHP ile Deva Partisi arasında başlayan polemik devam ediyor.





KARŞILIKLI SALVOLAR





Ali Babacan, Devlet Bahçeli’ye yönelik, "Bahçeli, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken ne yapmış onu anlatsın. Şu anda iktidar güçleri ellerinde, Türkiye’yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar. Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yoksa ona çamur at, buna çamur çok kolay işler. Laf üretiyorlar, iş üretsinler” demişti.







MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'sa, “Türkiye’de meşru iktidarı devirmeye dönük ‘iyi’, ‘gelecek’ ve ‘deva’ rumuzlu projelerinin bir parçası olan Ali Babacan, tezgahını ortaya çıkaran Bahçeli’den 20 yıl öncesinin ve 57. Hükümet döneminin ekonomi politikalarının hesabını sormaya kalkmıştır” diyerek Babacan’a ve partisine ağır sözler sarf etti.







Deva Partisi ise bir basın açıklaması yayınlayarak son açıklamaya cevap verdi. Basın açıklaması şöyle:





Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın 20 Mayıs Çarşamba günü Karar TV’deki programında Devlet Bahçeli’nin partimizi hedef alan sözlerinin soru olarak sorulmasına cevaben dile getirdikleri, salt bir tarihsel gerçekliğin hatırlatılmasıdır.

Genel Başkanımız, Bahçeli’nin iktidar ortağı olduğu üçlü koalisyon döneminde yaşanan ve yakın tarihimizin en büyük ekonomik krizi olan 2001 krizini hatırlatmıştır. 20’ye yakın bankanın battığı, Millî gelirin dörtte birinin kaybedildiği, gecelik faizlerin % 7500’ü gördüğü, yıllık enflasyonun % 70’leri geçtiği, yazar kasaların başbakan önüne fırlatıldığı, insanların açlıkla karşı karşıya kaldığı, hatta tam da bu nedenle iktidarın ekonomiyi düzeltemeyeceğini idrak edip Dünya Bankası’ndan bir başkan yardımcısının ekonominin başına getirildiği bir dönemden bahsediyoruz.





Genel Başkanımızın gerek ekonomi gerekse dış politikanın başında olduğu dönemlerde halkımızın ulaştığı ekonomik refah seviyesi ve ülkemizin kazandığı itibar toplumun her kesimi tarafından iyi bilinmektedir. O dönem dünyada “Türkiye’nin altın çağı” olarak adlandırılan bir dönemdir.





Bugün ise ülkemiz yeniden derin bir ekonomik krizin içerisindedir ve 2001 krizinde iktidar ortağı olan Bahçeli, bugün yine iktidar ortağıdır.





Ülkemiz her geçen gün, her geçen ay fakirleşmektedir. Milyonlarca çalışanımızın alın teriyle biriken ne varsa herkesin gözü önünde erimektedir. Devlet kurumlarının çoğu zafiyet içine düşmüştür.





Böyle bir ortamda iktidar ortaklarından beklenen laf üretmek değil, iş üretmektir. İktidar ortaklarının görevi mazeret veya düşman aramak değil, çözüm üretmektir. Türkiye’nin içi boş tartışmalarla kaybedecek vakti yoktur.





Bu tarihsel gerçeklik perspektifinde bugüne dair yapılmış bir yoruma karşılık olarak Bahçeli’nin genel başkan yardımcıları tarafından yapılan açıklamalar ise hakaret ve iftiralardan ibarettir.





Biz ülkemizin böyle çirkin bir dili hak etmediğini düşünüyoruz. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak yola çıkarken de söylediğimiz gibi siyasi mecrada hakaret, iftira ve boş polemiklere tevessül etmeyeceğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz.