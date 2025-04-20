DEVA Partisi'nden Özgür Özel'e KHK desteği: ‘Kanun teklifi hazırlayalım’

Özgür Özel, partisinin Yozgat Milli İrade Mitingi’nde başta KHK mağdurları olmak üzere tüm siyasi partilere selam göndermişti. Özel, konuşmasında şu ifadeyi kullanmıştı: “Türkiye’deki tüm siyasi tutsaklara selam olsun. Haklarında hiçbir mahkeme kararı olmadan işlerinden atılanlara, mahkemeyi kazanıp da geri dönemeyen mazlumlara, KHK mağdurlarına selam olsun.”





‘KHK’LILAR İÇİN KANUN TEKLİFİ VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ’





DEVA Partili İdris Şahin, Özel’in açıklamalarını destekleyerek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “KHK mağduriyetinin en yoğun yaşandığı Yozgat’ta sayın @eczozgurozel‘in konuyu gündeme getirmesi oldukça kıymetli.





@devapartisi olarak tüm muhalefet partileri ile iktidar ortaklarını 17 Mayıs 2022 tarihinde kamuoyuna sunduğumuz KHK mağduriyetleri eylem planına sahip çıkmaya ve oradaki önerilerimizin ortak bir çalışma ile yasal hale getirilmesi için parlamentoda birlikte kanun teklifi vermeye çağırıyoruz.





#KHK’lılar için vakit laf değil, icraat zamanı.”