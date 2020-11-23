DEVA Partisi'nin İstanbul ekibi belli oldu

Ayan başkanlığında kurulan İstanbul İl Yönetimi listesinde, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Alperen, eski AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Cengiz Sunar, eski AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammet Yasir Taflan, eski İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Osman Erusta yer aldı.







Karar'ın aktardığına göre listede 27 Mayıs darbesinde tutuklanan milletvekili Abdülmelik Fırat'ın torunu Ömer Faruk Fırat, Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak, spor yazarı Erhan Telli, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) YK Üyesi Bahar Kayserilioğlu, iş insanı Tunç Nazikoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Sektörü Meclis Üyesi ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Genel Sekreteri Sibel Palacıoğlu, hafız, akademisyen ve Dünya Kur'an okuma şampiyonu Selman Okumuş, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) YK Üyesi Ertuğrul Erdem de yer aldı.





70 kişiden oluşan İl Yönetim Kurulu listesinde 30 yaş altı 16 kişi yer alırken, 20 de kadın bulunuyor.