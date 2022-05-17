DEVA Partisi'nin 'KHK mağduriyetleri eylem planı' neler var?

Haksız yere ihraç edilenlerin hak ve itibarlarının iadesinin sağlanması









Deva Partisi olarak iktidara geldiğimizde OHAL KHK'larına ekli listelerle, OHAL KHK'larının verdiği yetkiye dayanılarak veya 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesince ihraç edilenler hakkında kanuni bir düzenleme yapacağız

Mustafa Yeneroğlu







Eski kadrolarına atanmaları fiilen ya da hukuken imkansız olanlarla kamu düzeni ve milli güvenliğe ilişkin doğrudan görev ifa eden kurumlar bünyesinde görev yapmış kişilerin mükteseplerine uygun kadro ve dereceleri ile mali özlük haklarını koruyacak şekilde ilgili idarenin uygun göreceği bir göreve başlaması sağlanacak

Kamu görevine iade edilen kişilerin göreve ve ünvana bağlı her türlü yasal, mali ve sosyal hakları geriye ve etkili bir biçimde uygulanarak iade edilecek

Bu kişilerin haklarındaki yaptırım, tedbir veya başka adlarla tesis edilmiş bütün kısıtlamalar kaldırılacak

Bu kişilerin isimlerinin yer aldığı OHAL KHK listeleri veya başka listeler Resmi Gazete'den; haklarındaki kayıtlar ise bütün kurum ve kuruluşların kayıtlarından silinecek

Belirli şartlarda isteklerine bağlı olarak; ilgili kurumun coğrafi teşkilatlanmasının mümkün olması şartıyla, yaşadıkları şehirde göreve başlama imkanı tanınacak

OHAL düzenlemelerinin sebep ve etkisiyle bedeni ve ruhi zarara uğrayan mağdurlar ile doğrudan ya da dolaylı etkilenen yakınları için sıhhi ve sosyal rehabilitasyon imkanları sağlanacak

Ciddi mağduriyetlere yol açan, 7075 Sayılı Kanun kapsamında kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu kapatılacak. 7075 sayılı Kanun tamamen ilga edilecek

Kamu görevlilerinin doğrudan ihraç edilmelerine imkan tanıyan 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesi ilga edilecek

Kanun teklifimiz yürürlüğe girdikten sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da beraat kararı verilen kişiler de belirlediğimiz bu esaslara göre görevlerine iade edilecek

Aynı kanuni düzenlemeyle, OHAL KHK'ları ve 375 sayılı KHKnın geçici 35. maddesiyle doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinden ihraç edilen kişilerin, yakınları ile birlikte maruz kaldıkları hak kayıplarına ve hak ihlallerine son verilecek

Kamu görevinden ihraç edilen yahut da OHAL KHK'ları ile kapatılan özel kurumlarda çalışan kişilerin özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili engeller ortadan kaldırılacak

Çalışma lisansı/ruhsatı/izin belgesi vb. çalışma belgeleri iptal edilen, mesleklerini yapmaları engellenen kişilerin bu tür belgeleri kayıtsız ve şartsız iade edilecek

Yakınlarının KHK'lı olmasından dolayı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması raporlarının olumsuz sonuçlanmasından doğan mağduriyetler giderilecek

Yurt dışına çıkma özgürlüğünün yalnızca suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve hakim kararıyla yasaklanabileceğini belirten Anayasal kuralı ihlal eden mevzuat hükümlerine ve uygulamalarına son verilecek

Adil yargılanma hakkı ile suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı şekilde terör örgütü üyeliği kapsamında yargılanmalarından kaynaklanan tüm haksızlıklara son verilecek

Darbe teşebbüsüyle hiçbir ilişkisi bulunmayan örgütün niteliğini bilmeyen silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmadığı halde silahlı örgüt üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçları nedeniyle hukuka aykırı şekilde haklarında mahkumiyet kararı ve ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiş kişilerin yeniden yargılanması sağlanarak haksızlıklar sonlandırılacak

Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişiler için talep üzerine kanun yarına bozma yolu açılacak

Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunan bir kişi aynı zamanda 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında başka bir suçtan mahkum edilmiş ise bu kişi kanuni düzenlemenin dışında kalacak









Parti Genel Başkanı Ali Babacan ve partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun bir basın toplantısında duyurdukları ve iktidara geldikleri ilk 90 içinde hayata geçireceklerini ifade ettikleri 18 maddelik eylem planı üç ana başlıkta toplanıyor:Haksız yere ihraç edilen kamu görevlileri yeniden görevlerine iade olacakBu kişilerden hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanlar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair yahut beraat kararı verilmiş kişiler başvuruları üzerine kamu görevine doğrudan iade edilecek.İdarenin bu kararlarına karşı yargı yolu da açık tutulacak. Belirli şartlarda erken emeklilik tesis edilebilmesi de mümkün kılınacak.Sunumu yapan Mustafa Yeneroğlu, konuşmasının sonunda Türkiye'de 'cadı avı'na son verileceğini vurguladı. Genel Başkan Ali Babacan da "Bizim ilk sözümüz de son sözümüz de daima adalet olacak. Türkiye’yi insan haklarının ülkesi yapacağız" dedi.