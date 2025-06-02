Samanyolu Haber /Gündem / DEVA Partisi'nin kurucusu Metin Gürcan'a 'casusluk'tan hapis cezası! /02 Haziran 2025 11:33

DEVA Partisi'nin kurucusu Metin Gürcan'a 'casusluk'tan hapis cezası!

Eski asker ve akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, “Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” iddiasıyla 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi'nin kurucu üyelerinden Metin Gürcan, gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanıyordu.

GİZLİ ASKERİ BELGE TEMİNİYLE SUÇLANMIŞTI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gürcan hakkındaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belge temin ettiği anlatılıyordu.

2021 yılında tutuklanan Gürcan, 2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

Gürcan hakkındaki davada kararın açıklanmasıyla yeniden tutuklandı.
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