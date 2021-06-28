Samanyolu Haber /Politika / DEVA Partisi'nin yeni İstanbul il başkanı belli oldu /28 Haziran 2021 21:55

DEVA Partisi'nin yeni İstanbul il başkanı belli oldu

Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) İstanbul il başkanlığı görevine getirilen isim belli oldu.

SHABER3.COM

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul İl Başkanı Erhan Erol oldu.

DEVA Partisi 4 Haziran'da "görülen lüzum üzerine" İstanbul İl Yönetimi'ni görevden almıştı.

Yapılan açıklamada, "İlçe başkanlarımız ve ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedirler" denilmiş, "Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Erhan Erol kimdir?

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, 1965 yılında İstanbul'da doğdu.

1990 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladıktan sonra 1991 ve 1993 yılları arasında Kütahya ve Bingöl'de yönetici hekimlik görevinde bulunan Erol, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi.

1993-1995 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Projesi İl Koordinatörü olarak görev yaptı. 2004 yılına kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanı olarak çalışan Erol, 2004-2014 yılları arasında iki dönem İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Erol, evli ve iki çocuk babası.
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