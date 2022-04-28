'DEVA seçime tek girerse AKP'deki çözülme hızlanır'

ŞAHİN: KARARIMIZ AKP'DEKİ ÇÖZÜLMEYİ ARTIRACAK





KARAR CHP'Yİ RAHATLATIR MI?





BASKIN SEÇİM BEKLENTİSİ





DEVA Partisi’nin genel seçime kendi adı ve logosuyla gireceğini açıklaması ilk başta “altılı masa dağılıyor mu?” sorusunu akıllara getirirken, altılı masayı oluşturan muhalefet partileri böyle bir tehlikenin bulunmadığını ve aksine bu gelişmenin CHP gibi partileri rahatlatabileceğini belirtiyor.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel seçime tek başına girme kararı aldığını sosyal medya hesabından duyururken, ardından düzenlediği basın toplantısında neden böyle bir karar alındığını açıkladı.Babacan, konuşmasında “Hükûmetin kadrolu köşe yazarları, maaşa bağladıkları yorumcular koro halinde bağırmaya başladılar. Neymiş efendim, yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış. Kendi logolarıyla seçime giremeyeceklermiş. İttifak içinde olmak da anlamını yitirmiş. Kardeşim, bizim kendimize güvenimiz tam. Milletimizin de bize güveni tam” dedikten sonra şunları kaydetti:"İlan ediyorum. Duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır.”DEVA'nın seçim kararı Saadet ve Gelecek'i nasıl etkiler? DEVA'nın seçim kararı Saadet ve Gelecek'i nasıl etkiler?DW Türkçe’den Gülsen Solaker'in haberine göre, DEVA’lı yetkililer bu açıklamanın bağlamından kopartılmasının yanlış olduğunu belirterek, Babacan’ın sözlerinin altılı masanın değil, iktidarın aleyhine olarak yorumlanması gerektiğini belirtti.Edinilen bilgiye göre DEVA’nın açıkladığı bu karar Pazar günü yapılan son altılı masa toplantısında da Babacan tarafından diğer liderlere aktarıldı.Ali Babacan: DEVA Partisi seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek; altılı masa ile ilgili verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayızAli Babacan: DEVA Partisi seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek; altılı masa ile ilgili verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayızBu arada Gelecek Partisi’ndeki altılı masa komisyon toplantısının çıkışında DW Türkçe'ye konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, işin özünün parti logosuyla genel seçimde yarışmak olduğunu söyleyerek, bunun ittifaklara kapıyı kapamadığını ve seçimler için iş birliği yapılması için engel oluşturmadığını kaydetti.Yeneroğlu, kararın dünkü parti toplantısında alındığını da belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Kamuoyunda farklı anlaşılmalar söz konusu olmuş. Elbette DEVA Partisi altı siyasi partinin bir araya geldiği toplantılarda vardığı özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatına bağlıdır. Aynı zamanda cumhurbaşkanı adayının ortak biçimde belirlenmesi ve altı siyasi partinin genel başkanının ortak aday belirlemesi mutabakatına da sadıktır. Bugün açıklanan yaklaşım biçimimiz herhangi bir ittifakı ne tercih etmekte ne de dışlamaktadır. Tek mesele DEVA’nın kendi logosuyla seçimlere girme konusudur.”DEVA’nın kararını DW Türkçe'ye değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de artık parti üyelerinin başka parti listelerinden seçimlere gireceği söylemlerinin tamamen ortadan kalktığını belirterek, şöyle konuştu:"Biz başka bir partinin listesinden girmeyeceğiz. İlk kez seçime giriyoruz ve dolayısıyla kantara çıkıp kendi ölçümüzü vermek istiyoruz. Bu ittifak içinde olur, dışında olur, bu sonraki aşamalarda konuşulacak konulardır.”Şahin, altılı masanın 28 Şubat’ta yayımlanan ilk deklarasyonunun ardından özellikle iktidar kalemlerinin ve bazı sol aydınların ısrarla “DEVA, İYİ Parti listesinden mi, CHP listesinden mi seçime girecek?” tartışmaları yürüttüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:"Bu konuya bir netlik kazandırdık. Önceliğimiz elbette ki altılı masanın ruhuna uygun hareket etmektir. Oradaki insicamı bozacak en ufak bir davranış içinde değiliz. Asla bir tepki değil bu.”İdris Şahin, DEVA’nın aldığı bu kararın AKP’ye etkisi ile ilgili olarak da şu öngörüsünü paylaştı:“Bizim bu kararlı duruşumuz, AKP’deki çözülmeyi artıracak ve hiç görmedikleri bir mağlubiyeti tattıracağız onlara. Sandıklarda büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar ve biz de tam tersine güçlü çıkacağız. Çünkü en azından bizim için herhangi bir siyasi partinin listesinden girme gibi bir ihtimal tamamen ortadan kalkmış oldu. Bu, ‘biz siyaset yapmak istiyoruz’ arzusu içinde olanların bu tarafa yönelimini çabuklaştıracaktır.”Babacan’ın yaptığı açıklama Ankara’da hareketli saatler yaşanmasına ve partiler arasındaki trafiğin artmasına yol açarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurmaylarıyla daha önceden planlanan toplantıda durum değerlendirmesi yaptı.DW Türkçe’ye son açıklamayı değerlendiren CHP’li bir yetkili, Babacan’ın açıklamasının altılı masaya dair bir sorun oluşturmadığını belirterek, “Aksine bizim durumumuzu rahatlattı” yorumu yaptı.AKP ile MHP’nin uygulamaya soktuğu yeni seçim yasasında, ittifak içindeki partilerin çıkaracakları milletvekili hesaplamasında her bir seçim çevresinde aldıkları oy dikkate alınacağından, muhalefet partileri de bir süredir en fazla milletvekilini nasıl çıkartabilecekleri üzerinde çalışıyordu.Bu nedenle Babacan’ın bu kararının özellikle CHP için iyi olacağı, belki buna benzer şekilde diğer bazı partilerin de kendi isimleriyle seçime girmesinin seçim aritmetiği açısından iyi olabileceği değerlendiriliyor. Böylelikle ittifak içindeki CHP gibi büyük partilerle milletvekili pazarlığı da yapılmayacağı belirtiliyor.CHP’li yetkili, Cumhur İttifakı’nın getirdiği yeni seçim yasasının görünenin aksine iktidarı zor duruma düşüreceğini savunarak, bu nedenle bu yasanın uygulanamayacağı bir zaman aralığında baskın seçim beklediğini ifade etti.TBMM’de Nisan ayında kabul edilen seçim yasası ancak bir yıl sonraki bir seçimde uygulanabiliyor. Yani 2023 Nisan ayından önce yapılacak bir seçimde eski seçim yasası geçerli olacak.DW Türkçe’ye konuşan siyasi analist İbrahim Uslu da, DEVA’nın kararının ittifakla ilgili olmadığını belirterek, şu yorumu yaptı:"DEVA, tıpkı geçen seçimde CHP ve İYİ Parti'nin yaptığı gibi kendi logosuyla seçime girecek. Kendi logosuyla girmek ittifaktan uzaklaşmak anlamına gelmiyor. Zaten yasal olarak ittifakın parçası olabilmek için bir partinin en az 41 ilde kendi logosuyla girmesi gerekiyor.”CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bugün düzenlediği basın toplantısında DEVA Partisi'nin seçimlere bağımsız girme planının 6'lı masanın ortak çalışma planını etkilemeyeceğini söyledi. Altay, "Sayın Babacan masadaki partilerle bir sorun olmadığını ve azami iş birliğinin süreceğini söyledi. Biz geçmişte seçimlere Millet İttifakı olarak girdik: CHP ayrıydı, İYİ parti ayrıydı, Saadet Partisi ayrıydı. Bunlar olacaktır, böyle olur, çatı partisi olur, formülasyon çok” diye konuştu.