DEVA ve DP Meclis'te yeni grup kuracak: Transfer için 2 milletvekili aranıyor

ENGİNYURT HABERİ VERDİ

Halktv.com'da yer alan habere göre Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DP ve DEVA Partisi'nin TBMM'de grup kurmak için gerekli sayıya ulaştığını belirtti.

EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Grup kurma süreci hakkında bilgi veren Enginyurt, "Ekim ayında inşallah göreceğiz" diyerek, planların önümüzdeki aylarda netleşeceğini ifade etti.

Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin TBMM'de toplam 18 milletvekili bulunuyor. Meclis'te grup oluşturabilmek için 20 milletvekili gerekiyor. İki partinin en az 2 milletvekili daha kazanması halinde grup kurma imkanı sağlanabiliyor.Enginyurt, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin 25 milletvekiliyle grup kurmayı hedeflediğini belirterek, "20 vekille grubumuzu oluşturabiliriz, ancak daha fazlasını arzu ediyoruz. Çünkü olası bir eksiklik durumunda, grubumuzun işlevselliği devam edebilsin" dedi.Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) TBMM'de 15 milletvekili bulunurken, Demokrat Parti'nin 3 milletvekili yer alıyor.