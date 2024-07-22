Samanyolu Haber /Gündem / DEVA'da çatlak: Babacan'a rakip çıktı! /22 Temmuz 2024 18:26

DEVA'da çatlak: Babacan'a rakip çıktı!

DEVA Partisi üyesi Salih Efe, partisinin genel başkanlığına adaylığını duyurdu. Genel Başkan Ali Babacan'ı eleştiren Efe, Babacan'ın partiyi kamuoyuna deklare ettiği şekilde yönetemediğini öne sürdü.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) üyesi Salih Efe, partisinin genel başkanlığına adaylığını duyurdu.

Efe, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dört yıl önce kurulan DEVA Partisi'nin halka, delegelerine ve partililere umut olamadığı değerlendirmesinde bulundu.

"MUHALİF GRUP KURDUK"

Kendisinin de aralarında bulunduğu bazı üyelerin, parti yönetimine ilişkin eleştirileri olduğunu belirten Efe, "Mevcut duruma itiraz etmekteler ve partimizin zamanla erimesine asla razı olamazlar. Bu sebeple de çalışmalarımıza başladık. Genel kongre öncesi, demokrasi ve çoğulculuğun sağlanması adına parti içinde bir muhalif grup kurup genel başkan adayı olmaya karar verdim. Yeni bir ruh, vizyon, hikaye ve yeni yüzlerle beraber partimizi canlandıracağımıza ve ilk kuruluşta halkımızın bize gösterdiği teveccühe tekrar mazhar olacağımıza olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Efe, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Kuruluşundan bu zamana kadar partiyi kamuoyuna deklare ettiği şekilde yönetemeyen Ali Bey'e itiraz etmek, hem DEVA Partisi hem de halkımıza umut olmak için Türkiye siyasetinde de yasal hakkım olan bu demokratik yarışta 'ben de varım' diyorum" açıklamasında bulundu.

DEVA Partisi tüzüğünde, "Genel Başkanlığa aday olabilmek için, büyük kongre üye tam sayısının en az yüzde on beşinin yazılı önerisi gerekir" hükmü bulunuyor.

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