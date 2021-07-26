DEVA'da genel başkan yardımcılığına 5 yeni isim

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde, Genel Başkan Ali Babacan’ın başkanlığında toplanan Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda (GMYK) partinin beş genel başkan yardımcılığına yeni isimlerin görevlendirilmesine karar verildi. Büyük kongrede yedek üyeliğe seçilen beş isim de GMYK asil üyeliğine getirildi.
Yeni görevlendirmeler şöyle gerçekleşti:
Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel
Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Evrim Rızvanoğlu
Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Ekmen
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Candan Karlıtekin
Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı: Hasan Karal
Şu isimler ise GMYK asil üyeliğine getirildi:
Ahmet Faruk Ünsal, Ayşe Ezgi Yıldırım, Baran Deniz Bağatur ve Furkan Aydoğan.
Babaoğlan istifa etmişti
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Partide eski görev dağılımı ise şu şekildeydi:
DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Abdurrahman Bilgiç
DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel
DEVA Partisi Halkla İlişkiler Başkanı: Ali Rıza Babaoğlan
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Mehmet Emin Ekmen