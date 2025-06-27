Samanyolu Haber /Gündem / DEVA'da istifa depremi: İki vekil partiden ayrıldı /27 Haziran 2025 21:22

DEVA'da istifa depremi: İki vekil partiden ayrıldı

DEVA Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu partiden istifa ettiklerini duyurdu.

SHABER3.COM

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, yaptıkları açıklamalarla partilerinden ayrıldıklarını duyurdu.

DEVA Partisi kurucuları arasında yer alan Cem Avşar, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı. Avşar, "Türkiye’yi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkarmak için yola çıktık. Ancak geldiğimiz noktada siyasi duruşumla DEVA Partisinin politik süreci arasında bir mesafe oluştu. Uzun bir değerlendirme süreci sonunda ayrılma kararı aldım" dedi. Avşar, partide birlikte görev yaptığı Genel Başkan Ali Babacan başta olmak üzere tüm kurucu ve teşkilat üyelerine teşekkür ederek, "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" şiarıyla çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

'SİYASİ YAKLAŞIMIMDA FARKLILAŞMALAR OLDU'

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu da siyaset hayatına başladığı ve kurucusu olduğu DEVA Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Rızvanoğlu, "Türkiye’nin derinleşen sorunları karşısında siyasi yaklaşımımda farklılaşmalar oldu. Hem kendim hem de partim açısından daha sağlıklı bir sürecin önünü açmak adına bu kararı aldım" ifadelerini kullandı. DEVA Partisi’ni "bir okul" olarak tanımlayan Rızvanoğlu, Ali Babacan ve partide birlikte çalıştığı herkese teşekkür ederek, muhalefet partilerinin ortak değerlerde buluşarak birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Rızvanoğlu, "Daha adil, daha özgür ve daha huzurlu bir Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DEVA'da istifa depremi: İki vekil partiden ayrıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:31