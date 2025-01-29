DEVA'lı eski bakan CHP'ye geçti

Saygılarımla."





Demokrasi ve Atılım Partisi'nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf CHP'ye katıldı. Partinin grup toplantısında Kavaf'a rozeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.Kavaf, yaptığı konuşmada Özel'e, CHP Manisa vekillerine ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti.8 Ocak'ta partisinden istifa eden Kavaf, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:"Kurucusu olmaktan gurur duyduğum ve dört yıldır büyük bir özveriyle emek verdiğim DEVA Partisi’nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum.Ancak, gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Parti yönetiminin almış olduğu bu karar neticesinde ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum.Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir.Bugün itibarıyla DEVA Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim.Bu süreçte DEVA Partisi’ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum.Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim.Selma Aliye Kavaf, 1 Temmuz 1962'de Denizli'de doğdu.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Kavaf, 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı oldu ve 2007 yılında Denizli'den milletvekili seçildi.2009-2011 yılları arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.Selma Aliye Kavaf, 2020 yılında Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2023 yılında DEVA Partisi kontenjanından CHP Manisa milletvekili seçildi.2025 yılında DEVA Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili oldu.Öğretmen olan Kavaf, evli ve bir çocuk annesidir.