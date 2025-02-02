'Devamlı geriliyor' : Prof. Dr. Görür Ege'deki depremler için uyardı!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz ve Ege'de peş peşe depremlerin meydana gelmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.





Prof. Dr. Görür, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"Bu aralar Santroni Adası NE’sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dalma-Batma zonunda Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalıp tüketilmesiyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor."





NE OLMUŞTU?

AFAD, 1 Şubat'ta Ege Denizi'nde saat 15.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde, saat 16.29 sıralarında ise 4.4 büyüklüğünde peş peşe iki depremin kaydedildiğini aktardı.