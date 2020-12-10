Devasa bir yük daha!

Cumhuriyet gazetesi ekonomi yazarı Erdal Sağlam, bankalara talimatla verdirilen kredilerde batık tutarının her geçen gün arttığını vurguladı.





Sağlam bugün yayımlanan makalesinde batık kredilerin hesaplarda görünmediğini belirterek, "Bankalara ve borçlu şirketlere kolaylık sağlamak için çıkarılan öteleme kararları, aslında batık kredilerin katlanarak büyümesine sebep oluyor." tespitinde bulundu.





BATIK KREDİ TUTARI 150 DEĞİL, 510 MİLYAR TL





Halihazırda yüzde 4-5 görünen batık kredilerin toplam kredilere oranının gerçekte yüzde 15 civarında olduğuna işaret eden Sağlam, "Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’nda 360 milyar TL’si yakın izlemede, 150 milyar TL’si tahsili gecikmiş olmak üzere toplamda 510 milyar TL’lik sorunlu kredi bulunduğunu, yapılandırma ile ötelemelerin vadesinin gelmesiyle bankalardaki sorunlu kredilerin artacağına işaret etti." ifadelerini kullandı.





Makalede, "Özetle acil ele alınmazsa yine halkın finanse edeceği devasa bir yük geliyor." ikazı dikkati çekti.