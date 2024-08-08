Devasa şehir hastanelerinde metrekare başına kira ödeniyor

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, bu durumda, doktor ve teknik personelin servisten servise gidebilmek için scooter kullanmak zorunda kaldığı, poliklinik hastalarının servisler arasında golf arabalarıyla taşındığı devasa alanlar dahil hastanelerin tüm kapalı alanları sağlık hizmeti veriliyormuş gibi kira hesabına dahil edildi.







Şehir hastanelerindeki çarpık tabloya dikkat çeken CHP eski Milletvekili Dr. Fikret Şahin, Türkiye’deki 28 bin 548 yataklı 18 şehir hastanesinin kapalı alan büyüklüğünün 8 milyon 932 metrekareye ulaştığını söyledi. Yatak başına düşen kapalı alanın ortalama 313 metrekare olduğunu, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde kapalı alanın 375 metrekare ile rekor düzeye ulaştığını anlatan Dr. Şahin, “İhtiyacın çok üzerinde kapalı alan yapılması hastane şirketlerine gereğinden çok fazla ödeme yapılmasına neden oluyor” dedi.





Kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle kira ve hizmet bedeli ödenerek şirketlere işlettirilen şehir hastanelerinde kiralar metrekare bazında hesaplanıyor. Ancak bu hastanelerin kapalı alanları ölçülürken poliklinikler, bölüm servisleri, hasta odaları, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, tıbbi görüntüleme odaları, hasta kabul alanları gibi doğrudan sağlık hizmeti verilen yerlerin yanı sıra devasa boş ve geniş alanlar da hesaba katılıyor.Hesapsız yapılan şehir hastaneleri yüzünden halkın parasının adeta şirketlere akıtıldığını ifade eden CHP eski Milletvekili Dr. Fikret Şahin, kiraların dövizle hesaplanıp her yıl dolar enflasyonuyla artırılması ile bütçe hesaplarının da alt üst olduğunu söyledi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan şehir hastane sorununa çözüm bulmasını beklediklerini söyleyen Şahin, “2023’te 27.7 milyar lira kira ödenen şehir hastanelerine bu yıl 37.3 milyar ödenecekti. Ancak ödemenin şimdiden 57.6 milyara çıkacağı anlaşıldı. Bu hastaneler acilen kamulaştırılmalı” dedi.