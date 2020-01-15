Samanyolu Haber /Dünya / Deve katliamı: Helikopterden tek tek vurdular /15 Ocak 2020 13:21

Deve katliamı: Helikopterden tek tek vurdular

Güney Avustralya eyaletinin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinde idareciler 10 bine yakın yabani deveyi itlaf etme kararında geri adım atmadı. Şu ana kadar 5 bin deve keskin nişancılar tarafından itlaf edildi.

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Güney Avustralya eyaletinde "su kaynaklarını tükettiği" gerekçesiyle yaklaşık 5 binin üzerinde yabani deve helikopterlerden keskin nişancıların açtığı ateşle itlaf edildi. 

İtlaf edilecek deve sayısının 10 bine bulabileceği belirtiliyor. 

Açık arazide yayılan develer keskin nişancılar tarafından helikopterden ateş edilerek itlaf ediliyor. 

Güney Avustralya eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinde yerel idareciler, "su kaynaklarına akın ederek yerleşim yerlerine zarar veriyor" diye 10 bine yakın yabani devenin toplu halde itlaf edilmesine geçen hafta onay vermişti.

DEVE SAYASI 1 MİLYON 200 BİNDEN FAZLA

Karar başta Avustralya’da olmak üzere bütün dünyada infiale sebep olmuştu. Avustralya'da yabani deve sayısının 1 milyondan 200 binden fazla olduğu belirtiliyor.

2019 yılı eylül ayından beri devam eden orman yangınları sebebiyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görürken ve 2 bini aşkın ev kül olurken, 500 milyon civarında hayvan telef oldu.

Yangınlar sebebiyle 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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