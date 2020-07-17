Deve katliamından sonra...

İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan bir tarlada yaklaşık 100 bin vizonun itlaf edilmesine karar verildi. Yetkililer vizonların "Koronavirüs taşıdıkları" gerekçesiyle itlaf edileceğini kaydetti.





Gazetecilere açıklamada bulunan Aragon bölgesi Tarım Bakanı Joaquin Olona, 92 bin 700 vizonun öldürüleceğini ifade etti. Vizonların kürkünün çok değerli olduğu biliniyor.





Valencia'nın yaklaşı 100 kilometre kuzeydoğusunda bulunan vizon çiftliği, 22 Mayıs'ta 7 çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının akabinde karantinaya alınmıştı.





Yetkililerin tarladaki vizonlara yaptığı PCR testlerinin sonucunda hayvanların yüzde 87'sinin Koronavirüs taşıdığı tespit edildi.





VİRÜSÜ ÇALIŞAN MI HAYVANLARA BULAŞTIRDI?

Olona, virüsü insanlara bulaştırma riskini ortadan kaldırmak için vizonları itlaf edeceklerini söyledi.





Yetkililer, virüsü bir çalışanın hayvanlara bulaştırdığını düşünüyor. Bakan, "Uzmanlar hayvanlardan insanlara virüsün bulaşıp bulaşamayacağı konusunda emin değil." dedi.





Hollanda'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başlangıcından bu yana on binlerce vizon, virüs taşıdıkları tespit edildikten sonra öldürüldü.