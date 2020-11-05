Samanyolu Haber /Politika / "Devir değişti" mesajı /05 Kasım 2020 13:23

"Devir değişti" mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. 

"Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat (Kılıçdaroğlu), oraya yaptığı turistik ziyarette '5 gün oldu, enkaz hâlâ kaldırılmadı' diyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar." dedi.

Ayçiçeği tohumunda Gümrük Vergisi'ni 1 Temmuz 2021'e kadar sıfırladığı bir günde Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat 'Çiftçilerimiz aç' diyor. Kulağı var duymuyor." şeklinde konuştu.  

ERDOĞAN: HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Erdoğan şöyle devam etti. "Kalkıp orada canhıraş her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarımız, STK'larımız hakkında ileri geri konuşuyorsun. Kızılay ile ilgili bir şey söylemişti. 'Elazığ'da tek Kızılay çadırı görmedim' demişti. Burada da Kızılay'a verdiler veriştirler. Kızılay, AFAD orada ve hazırlıklar 4 bine yakın çadırla hazır oldular." 

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyene Erdoğan, "Sizlere ve üyelerimize güveniyorum." dedi. 

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