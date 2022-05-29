Samanyolu Haber /Spor / Devler ligi finali mahkemelik mi olacak? /29 Mayıs 2022 20:55

Devler ligi finali mahkemelik mi olacak?

Fransa'nın başkenti Paris'te oyanan ve seyircilerin bir kısmının stada giriş yapamaması nedeniyle yaklaşık yarım saat geç başlatılan Real Madrid ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finali mahkemelik olabilir.

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Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan ve İspanyol temsilcisi Real Madrid'in, İngiliz Liverpool'u 1-0 yenerek kupaya uzandığı Şampiyonlar Ligi finali mahkemelik olabilir.

Seyircileirn bir kısmının stada giriş yapamaması nedeniyle yaklaşık yarım saat geç başlatılan maç öncesi saha dışında bazı olaylar yaşanmış ve polis ile biletli seyirciler arasında tansiyon yükselmişti.

Bu durumla ilgili konuştuğu belirtilen İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries'in konuyla ilgili soruşturma açılmasını talep ettiği aktarıldı.

SORUŞTURMA TALEBİ GELDİ

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries, UEFA'dan Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin gecikmesine neden olan Paris'teki olaylarla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

Dorries, Liverpool taraftarlarının stada girişleriyle ilgili görüntüler ve anlattıklarının derinden endişe verici olduğunu belirtti.

Binlerce bilet sahibinin takımlarını desteklemek için Paris'e gittiğini kaydeden Dorries, "UEFA'yı, stadyum personeli, Fransız Polisi, Fransa Futbol Federasyonu, Merseyside Polisi ve Liverpool Futbol Kulübü ile koordinasyon içinde neyin yanlış gittiğine dair resmi bir soruşturma başlatmaya çağırıyorum. Yaşananları anlamak ve bu olaylardan ders çıkarmak, herkesin çıkarına" ifadesini kullandı.
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