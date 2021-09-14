Samanyolu Haber /Spor / Devler Ligi'nde Ronaldo'ya Young Boys sürprizi /14 Eylül 2021 22:26

Devler Ligi'nde Ronaldo'ya Young Boys sürprizi

Yıllar sonra eski takımı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçında golü bulmasına rağmen takımı Young Boys'a 2-1 kaybetti.

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Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu başladı. Saat 19.00'da başlayan maçlarda Young Boys, 90+5'te bulduğu golle Manchester United'ı 2-1 yendi. Sevilla ile Salzburg ise 1-1 berabere kaldı.

E Grubu'ndaki Young Boys maçına Manchester United hızlı başladı. Ronaldo, vatandaşı Bruno Fernandes'in 13. dakikadaki asistini geri çevirmedi ve Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol rekorlar getirdi. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 17. sezonunda gol atan ilk futbolcu oldu.

Manchester United maçtaki üstünlüğünü 35. dakikada kaybetti. Wan-Bissaka rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarıyı Manchester United 1-0 önde tamamlarken; Young Boys, oyunda üstünlüğü ele geçirdi. İsviçre ekibi büyük baskı kurarken 66. dakikada Moumi Ngamaleu'nun golüyle skorda eşitliği sağladı.

Young Boys, golün ardından rakibi karşısında büyük baskı kurdu. Gol ise 90+5'te geldi. Jesse Lingard'ın büyük hatasında topu kapan Jordan Siebatcheu, Manchester United ağlarını havalandırdı ve İsviçre ekibinin galibiyetini ilan etti, Young Boys: 2 - Manchester United: 1.

Sevilla ile Salzburg yenişemedi

G Grubu'ndaki Sevilla-Salzburg maçında da rekor çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında hakem tam dört kez penaltı noktasını gösterdi. Bu, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçtaki en fazla penaltı çalınan karşılaşma oldu.

Ancak penaltı vuruşlarından sadece Luka Sucic ve Ivan Rakitic gol buldu. Ev sahibi Sevilla'da En Nesyi 50. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İki takımın da kalan dakikalardaki çabası sonuç vermedi ve maç 1-1 sona erdi. 
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