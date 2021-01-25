Samanyolu Haber /Gündem / Devlet, 15 Temmuz’da katledilen Harbiyeli öğrencinin ailesinden tazminat istedi /25 Ocak 2021 17:01

Devlet, 15 Temmuz’da katledilen Harbiyeli öğrencinin ailesinden tazminat istedi

15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü üzerinde linç edilerek öldürülen Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin’in ailesinden ‘mala zarar verme’ gerekçesiyle tazminat istendiği ortaya çıktı.

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Murat Tekin’in ablası Mehtap Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin kendilerinden faiziyle birlikte tazminat istediğini belirtti. Mehtap Tekin, “Sen gel askeri öğrenciyi hunharca katledenlere cezasını verme. Kahraman ilan et… Bizim sizden alacağımız tazminatı bizden işte. Her gün faiz bindir. Arabamıza haciz koy. Kardeşimin canını aldınız daha ne istiyorsunuz bırakın acımızı yaşayalım artık… Biz kardeşimi devletin askeri okuluna devlete emanet ettik! Sahip çıkacağız dediniz. Katledenlerin Yargılanmasını reddettiniz. Cesedine işkence edenlere sesiniz çıkmadı. Devlet malına zarar vermekten tazminat ödememizi istiyorsunuz. 15 temmuzda kardeşim mi mala zarar verdi!” ifadelerini kullandı.


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