Samanyolu Haber /Gündem / Devlet 8 aydır kayıp olan Gülistan’ı aramayı bıraktı /19 Ağustos 2020 09:31

Devlet 8 aydır kayıp olan Gülistan’ı aramayı bıraktı

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sonlandırıldı. Tunceli Valiliği, Uzunçayır Baraj Gölü’nde 13 gün aralıksız süren araştırmanın bitirildiğini ilan etti.

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Ocak ayından bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarının tamamlandığı açıklandı. Tunceli Valiliğinden yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

“Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahası 15 sektöre bölünmüş olup, 4 kilometre mesafede yaklaşık bin 320 dönüm büyüklüğündeki alanda su altı ve su üstü arama çalışması titizlikle yürütülmüştür. Su altı arama robotu, sonar ve kurbağa adam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır. Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır.”
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