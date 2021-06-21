Devlet arpalığı! Biri 11, diğeri 5 maaşlı

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, TBMM'de çiftçi, esnaf başta olmak üzere geniş kitlelerin sorunlarını dile getiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bu kez Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve yardımcısının maaşlarını gündeme taşıdı. CHP milletvekili Arık, 5 maaşlı genel müdür yardımcısı, 11 maaşlı genel müdür iddiasını şöyle açıkladı:



Fahrettin Poyraz (solda) 11, Davut Arpa (sağda) 5 maaş alıyor. Poyraz'ın geliri aylık 150 bin lira civarında







“AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, bozuk saat misali arada bir doğruları söyler ve sonra da çark eder. Metiner, AKP Bilecik eski Milletvekili olan ve halen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Fahrettin Poyraz'ın nerelerden maaş aldığını açıkladı. Nasıl bir baskı altında kaldıysa sonra Twitter hesabını kapattı. İlgili genel müdür de bu twiti yalanlandı."





"Vicdani midir, ahlaki midir?"





Eski AKP milletvekili olarak da emekli maaşı da olan Poyraz'ın bir koltuğuna 10 karpuz sığdırdığını dile getiren CHP'li Arık, “Poyraz, genel müdürlük dahil 10 yerde de yönetim kurulu başkanlığı yapıyor. Bu 10 yerden de yönetim kurulu başkanlığı maaşı alıyor. Bu kadar yerden maaş alan kişi, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın sorununu çözebilir mi? Çiftçi Tarım Kredi Kooperatifleri'ne gırtlağına kadar borçlanmışken, traktörünü satarken, bu sorunları çözmesi gereken kişinin 10 yerden maaş alması, yönetim kurulu başkanı olması vicdani midir, ahlaki midir” ifadelerini kullandı.





"Çiftçimiz açken, bu kişilerin bir değil, iki değil, 3 değil 5-10 maaş alması..."





Tarım Kredi Kooperatifleri'nin nasıl bir arpalık olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisinin de Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın durumu olduğunu ifade eden Arkı, şunları kaydetti:





“Davut Arpa, Bilecik AKP Gençlik Kolları'nda görevliyken, o dönem Bilecik Milletvekili olan Fahrettin Poyraz'ın danışmanlığını yaptı. Poyraz, genel müdürlüğe getirilince, danışmanı Davut Arpa'nın da Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasını sağladı. Genel müdür yardımcılığıyla da yetinilmemiş, toplam 4 yerde yönetim kurulunda da görevlendirilmiş. Çiftçimiz açken, esnafımız açken, evine ekmek götüremezken, bu kişilerin bir değil, iki değil, 3 değil 5-10 maaş almasının ne kadar vicdani, ne kadar ahlaki olduğunu milletimizin vicdanına soruyor ve onlara havale ediyorum.”





Aylık geliri 150 bin lira olduğu öne sürülen Fahrettin Poyraz'ın maaş aldığı yerler





Dr. Fahrettin Poyraz, 22, 23 ve 24'üncü dönem AKP Bilecik Milletvekili olarak görev yaptı. 24'üncü dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüttü.





1-Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü





2- GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı





3-Tarım Kredi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV) Yönetim Kurulu Başkanı





4- Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Başkanı





5- Bereket Tekaful Yönetim Kurulu Başkanı





6- Bereket Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı





7- Bereket Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı





8- GÜBRETAŞ Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı





9-Tarım Kredi Sera A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı





10-Tarım Kredi ve Kooperatifleri ve Birlikleri Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı





11- AKP eski milletvekili olarak emeklilik maaşı alıyor.





Davut Arpa'nın görev aldığı kuruluşlar





AKP Bilecik eski Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa, 2012-2017 yılları arasında TBMM'de 24, 25 ve 26. dönemlerde milletvekili danışmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde Genel Müdür Danışmanlığı görevini yürüttü. Arpa, bu kurumda 2018 yılında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2018-2020 yılları arasında İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak görev yapan Arpa, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun 23.02.2021 tarihli kararı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.





1-Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı





2- Tarım Kredi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV) Yönetim Kurulu Üyesi





3- Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi





4- Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi





5- Tarım Kredi Birlik Yönetim Kurulu Başkanı.