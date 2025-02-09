'Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın' diyen astrolog tutuklandı

Hilal Saraç, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.









"Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var."





Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındığını duyurdu.Hilal Saraç daha önce de erken seçimlere ilişkin yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan astrolog Hilal Saraç gözaltına alındığını duyurdu. Saraç 6 Şubat'ta yaptığı paylaşımlarda Devlet Bahçeli'ye "tavsiyelerde" bulunmuştu: