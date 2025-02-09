Samanyolu Haber /Gündem / 'Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın' diyen astrolog tutuklandı /09 Şubat 2025 00:58

'Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın' diyen astrolog tutuklandı

Ünlü astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıklamıştı. Hilal Saraç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındığını duyurdu.

"SEÇİMİ GÖREMEZ"

Hilal Saraç daha önce de erken seçimlere ilişkin yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Hilal Saraç, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



''Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın" diyen astrolog gözaltına alındı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan astrolog Hilal Saraç gözaltına alındığını duyurdu. Saraç 6 Şubat'ta yaptığı paylaşımlarda Devlet Bahçeli'ye "tavsiyelerde" bulunmuştu:

"Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var."


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