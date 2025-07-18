Devlet Bahçeli: “Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir”

Devlet Bahçeli’nin açıklamasında bazı kısımlar şöyle:





Türkiye’nin yeni ahval ve durumuna ayak uyduramayanların, baş döndüren gelişmelere hazırlıksız ve dağınık şekilde yakalananların yalan ve iftiralardan medet ummaları, kara kampanyalara hız vermeleri bir bakıma bozulmuş mayalarının gereğidir.





Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir.





Al-ver sürecinin işletildiğini, kendisini fesih etmiş bir terör örgütünün yüksek bir aşamaya geçerek yeni kazanımlar elde ettiğini ileri sürmek namertçe bir saptırmadır.





Hatta Sevr Antlaşması’nın bir maddesini dahi okumadan süreci makyajlanmış Sevr olarak mimleyenler ve böyle tevil etmeye çabalayanlar utanç çukuruna yuvarlanmışlardır.





Bunun da ötesinde “Teğmenleri ihraç ediyorlar, PKK’lıları askere alıyorlar” iddiası düşmana bile taş çıkartan bir ağızdır.





Terörü geçim kapısı görenlerin maması bitmiş, vanası kapanmıştır.”