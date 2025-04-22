Samanyolu Haber /Gündem / Devlet Bahçeli erken seçim sessizliğini bozdu /22 Nisan 2025 14:17

Devlet Bahçeli erken seçim sessizliğini bozdu

Ankara kulislerinde bir süredir Cumhur İttifakı arasında problemler yaşandığı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu durumdan dolayı erken seçim isteyeceği konuşuluyordu. Bahçeli sessizliğini bozdu.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında iki ana başlık dikkat çekti. Bunlar PKK'nın silah bırakma süreci ve erken seçim tartışmalarıydı. 

Bahçeli, "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır" dedi.

"BU İŞ FAZLA UZAMAMALI"
"Bu iş daha fazla uzamamalıdır" diyen MHP lideri, "Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM" AÇIKLAMASI
Erken seçim" tartışmalarına da kapıyı kapatan Bahçeli, "Seçimler zamanında yapılacaktır" dedi.

Bahçeli, "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır" ifadelerini kullandı. 

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