Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.





MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin şuurunun açık olduğunu belirtti.





YALÇIN: ŞUURU YERİNDE, KONUŞABİLİR DURUMDA





Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yalçın, "Beyin kanaması veya kalp hastalığı ile ilgili hiçbir problemi yoktur; şu anda şuuru açık. Konuşabilir durumda. Mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye geldi. Sayın Genel Başkanımızın genel durumu iyi. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinde. Tetkiklerin çoğu yapıldı, herhangi bir problem yok." dedi.





Sosyal medyada MHP kaynaklarına atfen 71 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.