Samanyolu Haber /Gündem / Devlet Bahçeli 'kahramanı' ile görüştü /03 Kasım 2021 16:20

Devlet Bahçeli 'kahramanı' ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'kahraman' diyerek bahsettiği yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Kürşat Yılmaz, tahliye olduktan sonra Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

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Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinde, “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı.

Yılmaz, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki gösterdiği konuşmasında gündeme gelmişti.

Cumhuriyet'in haberine göre Bahçeli, konuşmasında, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kürşat Yılmaz, avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. 

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Tahliye olan Kürşat Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Buluşmaya ilişkin fotoğraflar, MHP'nin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Paylaşıma, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" notu düşüldü.
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