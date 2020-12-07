Samanyolu Haber /Politika / Devlet Bahçeli 'müjde' olarak değerlendirdi /07 Aralık 2020 22:12

Devlet Bahçeli 'müjde' olarak değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki konuşmasında yaptığı Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı sonrasında konuyla ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasını, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı" diye değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alarak Genel Kurula hitap etti.
 
Bahçeli, Genel Kurula verilen arada kuliste gazetecilerin konuşmayı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı" dedi.
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