Devlet Bahçeli, ‘Serdar Öktem’ sorusunu duymamazlıktan geldi

Avukat ve MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu eski üyesi Serdar Öktem, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıklarından biriydi. “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardımla” suçlanıyordu. Dosyası bir süre ana dosyadan ayrılmıştı. Ankara BAM 5. Ceza Dairesi 6 Ekim 2025’te bu dosyanın yeniden ana dava ile birleştirilmesine karar verdi. 2 Ekim 2024’te adli kontrolle tahliye edilmişti. 6 Ekim 2025’te (dün) İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Saldrıyla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirildği belirtilen saldırının talimatının yurt dışından geldiği iddia edildi.