Samanyolu Haber /Gündem / Devlet Bahçeli siyaseti ne zaman bırakacak? Eski vekil tarih verdi /24 Mart 2021 10:36

Devlet Bahçeli siyaseti ne zaman bırakacak? Eski vekil tarih verdi

Eski milletvekili Tevfik Diker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığı bırakacağı tarihi duyurdu.

SHABER3.COM

Eski asker ve milletvekili Tevfik Diker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem Milletvekili Tevfik Diker, sosyal medya paylaşımında Bahçeli'nin siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli'nin siyaseti bırakacağı tarihi açıklayan ve haberi MHP'li kaynaklarına doğrulattığını ifade eden Tevfik Diker, "Şok İddia. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2022 yılı 23 Nisan'a kadar aktif siyaseti bırakacak. İddiayı güvendiğim MHP'li bazı kaynaklara da doğrulattım. " yazdı.


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