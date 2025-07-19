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Devlet Bahçeli'den dikkat çeken teklif

Gazeteci İsmail Saymaz, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin birkaç gün önce milletvekilleriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda, “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun; bir Kürt, diğeri Alevi olsun!” dediğini yazdı.

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Bahçeli: “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi”
TR724 HABER -19 Temmuz 2025
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İsmail Saymaz’ın Halk TV’de yayınlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Bahçeli: Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun

“Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun.”

Bu sözler MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ait. Bahçeli, birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, kardeşliği pekiştirmek için bu öneriyi dile getirmiş.

Bahçeli’nin Alevilere dair öteden beri hassasiyeti biliniyor.

MHP lideri en son üç yıl önce Alevi açılımı yaparak, “Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır” demişti.

Ardından Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde kendi parasıyla satın alıp Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na hibe ettiği arazide bir cemevi ve külliye inşa ettiriyor.

Geçen 22 Ekim’de ‘Terörsüz Türkiye’ için DEM’e elini uzatan Bahçeli, birkaç ay önce MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda, sözü milli bütünlüğe ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesine getirdi. Kürtler ve Alevilerin bürokrasiden dışlanamayacağını vurgulamak için şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun.”
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