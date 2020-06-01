Devlet Bahçeli'den genel seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına ilişkin ‘Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır’ dedi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin teşkilatlarına gönderdiği genelgede erken seçim tartışmalarına ilişkin “Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır” dedi.





Erken seçim iddialarını “ayıplı bir tuzak, kirli bir tertip, dibi uçurum olan bir tezgâh” diye niteleyen Bahçeli “Erken seçime ihtiyaç olmadığı gibi bununla ilgili dolambaçlı yollardan zorlama yapanlar demokrasi ve millet muhalifi çevrelerden başkası değildir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün teşkilatlarıyla zamanında yapılacak bir seçim için siyasi çalışmalarını sabırla icra edecektir. Herkesin buna muvafık davranması şarttır” dedi.





MHP’nin Cumhur İttifakı’na bağlılığına vurgu yapan Bahçeli “Bütün teşkilatlarımız mahallerinde Cumhur İttifakı’nın ruhuna, yeni hükümet sisteminin doğasına müzahir hareket etmekle mükelleftir” dedi.





Sosyal medyadan MHP’ye yönelik “saldırı ve tahriklerin” çoğaldığını ileri süren Bahçeli “Sosyal medya alanında yasal bir düzenleme artık mecburi bir hal almıştır” açıklamasında bulundu.





Bahçeli ayrıca “Siyasette ağız birliği önemli ve öncelikli bir hedeftir. Herhangi bir konuda parti politikası tezahür etmeden görüş bildirmek, kanaat paylaşmak sakıncalıdır, sakattır, parti disipliniyle terstir. Herkes teşekkül etmiş parti politikalarına bağlı kalacaktır. Bunun dışında herhangi söz ve açıklamalara tevessül edilmeyecektir” diye belirtti.