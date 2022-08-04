Samanyolu Haber /Gündem / Devlet Bahçeli'den 'KPSS' açıklaması /04 Ağustos 2022 17:43

Devlet Bahçeli'den 'KPSS' açıklaması

Bazı KPSS sorularının bir yayınevinin yaınlarında yer alanlarla aynı olması sonrası bir açıklama da MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

SHABER3.COM

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılan son oturumlarının ardından bazı sorularının bir yayınevinin yaınlarında yer alanlarla aynı olmasının yankıları sürüyor. ÖSYM Başkanı bu kapsamda görevden alınırken, söz konusu yayınevi ile ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor. Konuyla ilgili farklı çevrelerden çeşitli açıklamalar gelirken, bir açıklama da MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
 cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konulara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıları, soru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması ve İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BU ŞAHISLARLA İLGİLİ İNCELEME YAPILMALI"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cemevine ve Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimize yapılan hain ve hasmane eylemler belli merkezlerden provoke edilen Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığıdır. KPSS sınavında çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır. Cemevi saldırısıyla KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır.''
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